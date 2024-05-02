"Зенит" обыграет ЦСКА. Понятно, что "сине?бело?голубые" увидят напротив себя яростную команду, но они по всем характеристикам лучше ЦСКА. "Зенит" будет во всеоружии. У ЦСКА есть проблемы с составом, а у Семака, кого бы он ни выпустил, будет играть игрок сборной. Я просто не могу представить, что "Зенит" проиграет третью игру подряд", - заявил Ловчев.
Московский ЦСКА встретится с "Зенитом" 2-го мая в финале Пути РПЛ Кубка России. Первый матч двухматчевого противостояния пройдет в Москве. Ответный матч в Санкт-Петербурге запланирован на 15-е мая. В двух последних турах чемпионата России "Зенит" потерпел два поражения и не забил при этом ни одного мяча.
Матч 26-го тура РПЛ с "Динамо" завершился поражением со счетом 2:0. В 25-м туре "Рубин" оказался сильнее "сине-бело-голубых" (1:0). ЦСКА, в свою очередь, в этих же турах уступил "Балтике" (1:3) и "Ахмату" (1:2).
Источник: "Матч ТВ"
Ловчев: "Зенит" обыграет ЦСКА. Я просто не могу представить, что они проиграют третью игру подряд
Экс-футболист "Спартака" Евгений Ловчев рассказал, кого из пары "Зенит" - ЦСКА считает фаворитом финала Пути РПЛ Кубка России.
Фото: "Матч ТВ"