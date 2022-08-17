Эта игра пройдет в воскресенье, 21 августа. Стартовый свисток на "ВЭБ Арене" прозвучит в 15:00 мск.
"Ахмат" уверенно смотрится на стартовом отрезке сезона. Безусловно, здесь стоит отметить великолепную работу тренерского штаба. Необходима полная концентрация, тем более, мы знаем, что нас ожидает очень интересный соперник. Понимаем, что матч будет непростым, стараемся хорошо подготовиться", - цитирует Федотова Bobsoccer.
ЦСКА в минувшие выходные уступил в гостях "Зениту" со счетом 1:2. В турнирной таблице чемпионата России армейцы занимают 4-е место, имея в своем активе 10 очков.
"Ахмат" в 5-м туре РПЛ на выезде оказался сильнее "Химок" (3:1). Подопечные Андрея Талалаева в таблице чемпионата располагаются на 8-й строчке, набрав в 5 матчах 8 очков.
Федотов: "Ахмат" уверенно смотрится на стартовом отрезке сезона
Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов поделился ожиданиями от матча с "Ахматом" в 6-м туре Российской Премьер-лиги (РПЛ).
Фото: ПФК ЦСКА