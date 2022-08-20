"Пока мы далеки от желаемого футбола, находимся в процессе становления, но с каждой игрой картинка вырисовывается. Ждем еще несколько трансферов, которые усилят команду", – - цитирует функционера "Матч ТВ".
Ранее "Пари Нижний Новгород" смог увезти 3 очка из Екатеринбурга – подопечные Михаила Галактионова одержали минимальную победу над "Уралом" (1:0). На 79-й минуте встречи ворота соперника поразил защитник нижегородцев Иброхимхалил Юлдошев.
Гендиректор "Факела" - после победы над "Уралом": ждем еще несколько трансферов
Генеральный директор "Пари Нижнего Новгорода" Равиль Измайлов высказался о работе по комплектованию состава после победы нижегородцев над "Уралом".
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