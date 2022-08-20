"Письмо было отправлено. Письмо с интересом. Это не быстрый процесс. Мне неизвестно о каком-то ответе. Я думаю, что он поступит в установленной форме. Правильно сказал Мележиков, что это факт отправления письма, не значит, что мы покупаем этих футболистов. Мы просто обозначаем интерес", - цитирует Зеленова "Чемпионат".
Ранее в СМИ появилась информация, что Горшков и Ежов могут продолжить карьеру в "Спартаке". Позднее генеральный директор столичного клуба Евгений Мележиков заявил, что красно-белые лишь написали "Крыльям Советов" запрос стоимости потенциальной сделки, обозначили интерес.
"Спартак" сейчас играет с "Динамо" - после первого тайма подопечные Гильермо Абаскаля уступают в счете (0:1).
В "Спартаке" рассказали о развитии ситуации с потенциальным подписанием Горшкова и Ежова
Глава пресс-службы "Спартака" Дмитрий Зеленов высказался о ситуации с возможностью подписания защитника и хавбека "Крыльев Советов" Юрия Горшкова и Романа Ежова.
Фото: РПЛ