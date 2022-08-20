- Не нужно сильно переживать, потому что поражения нужны для того, чтобы на них учиться и понимать, какие ошибки были сделаны. Конечно, лучше не проигрывать, но именно в поражениях могут скрываться причины будущих побед, - передает слова Карреры "СЭ".
Московский "Спартак" уступил в выездном столичном дерби "Динамо" со счетом 0:1. Единственный гол в этой встрече записал на свой счет форвард бело-голубых Константин Тюкавин, который на 27 минуте воспользовался ошибкой опорного полузащитника красно-белых Наиля Умярова. В промежуточной турнирной таблице "Спартак" занимает первую строчку с 13 очками в 6 матчах, "Динамо" набрало 12 очков и находится пока на второй позиции.
Каррера: "Спартаку" не нужно сильно переживать. В поражениях могут скрываться причины будущих побед
Экс-главный тренер "Спартака" Массимо Каррера дал комментарий по поводу поражения красно-белых от "Динамо" (0:1) в матче 6 тура РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"