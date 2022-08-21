"Изидор сейчас напряжен. Наверное, это связано с тем, что его заменяют после первого тайма. Он один из самых мотивированных футболистов, которые у нас есть. Он хочет забивать, хочет играть. Он нервничает из-за каждой минуты, которую он проводит вне поля. Это хорошо. Плохо, если бы ему было безразлично", - цитирует Цорна "СЭ".
Вильсон Изидор перебрался в "Локомотив" из "Монако" в зимнее трансферное окно. "Железнодорожники" заплатили за трансфер форварда около трех млн евро. В текущем розыгрыше РПЛ на счету французского форварда шесть матчей, в которых он отметился одним забитым мячом и одной голевой передачей. При этом оба результативных действия пришлись на два стартовых турах чемпионата страны.
Контракт Изидора с красно-зелеными рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 6 млн евро.
Цорн - об Изидоре: он сейчас напряжен и нервничает. Вильсон хочет забивать
Спортивный директор "Локомотива" Томас Цорн рассказал о состоянии форварда москвичей Вильсона Изидора.