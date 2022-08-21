По сведениям источника, именно таким является предварительный диагноз ивуарийского полузащитника. Окончательный станет известен после того, как футболист получит результаты МРТ.
Напомним, в ходе вчерашнего матча против "Ростова" (2:2) Ангбан получил повреждение после жесткого подката от Даниила Уткина. В результате полузащитник сочинцев не смог самостоятельно покинуть поле.
Викториен Ангбан выступает за "Сочи" с лета прошлого года. В нынешнем сезоне на его счету 6 выходов на поле, в которых не отмечался результативными действиями.
Источник: Чемпионат
СМИ: у полузащитника "Сочи" Ангбана подозрение на разрыв крестообразной связки
Полузащитник "Сочи" Викториен Ангбан может выбыть на долгий срок.
Фото: РПЛ