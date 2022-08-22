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Каррера – об уходе Федуна из "Спартака": он очень много сделал, но выиграл меньше, чем заслуживал

Экс-главный тренер "Спартака" Массимо Каррера поделился эмоциями от ухода из клуба владельца красно-белых Леонида Федуна.
Фото: ФК "Спартак"
"… мне безумно жаль, что Леонид Арнольдович покинул клуб. Надеюсь, тот, кто придет на его место, будет иметь такую же любовь к клубу! Федун любит "Спартак" и является его главным болельщиком. Он очень много сделал для вывода клуба на высший уровень!! Несмотря на все усилия и деньги, которые он вложил, он выиграл меньше, чем заслуживал", - цитирует итальянского специалиста "СЭ".

О переходе 100% акций "Спартака" во владение компании "Лукойл" стало известно сегодня. Также предприятие стало владельцем стадиона "Открытие Банк Арена". Позднее в компании объявили, что функционер покидает должность президента столичного клуба.

В период с 2004 года, когда Федун стал владельцем "Спартака", москвичи завоевали один чемпионский титул Российской Премьер-лиги, а также выиграли Кубок и Суперкубок страны. В числе прочего коллектив шесть раз становился серебряным медалистом национального первенства, один раз – бронзовым.


Каррера Спартак
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