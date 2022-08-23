"Если новое руководство "Спартака" захочет двух нападающих, которые тоже делали историю клуба, то я и Дзюба можем быть полезны", - приводит слова Ари ТАСС.
Ари с февраля этого года выступает за "Атлетико Сеаренсе", выступающий в бразильской серии С (третий по силе дивизион). Примечательно, что форвард сам является владельцем этого клуба. В нынешнем сезоне он провел 16 матчей во всех турнирах, забив 7 мячей.
Ранее Ари на протяжении нескольких лет выступал в России и даже получил российский паспорт. Форвард защищал цвета "Спартака", "Локомотива" и "Краснодара"
Ари заявил, что готов вернуться в "Спартак" вместе с Дзюбой
Экс-форвард "Спартака" Ари рассказал, что он и его бывший партнер Артем Дзюба могли бы вернуться в клуб после смены руководства.
Фото: kubnews.ru