По данным источника, хорватский полузащитник уже покинул расположение "Динамо". Он улетел в Италию, где должен завершить все формальности перед трансфером в "Болонью". Напомним, ранее сегодня итальянский инсайдер Николо Скира сообщил, что "Болонья" арендует Моро на один год с правом выкупа за 6 млн евро.
Никола Моро выступает за "Динамо" с августа 2020 года. В нынешнем сезоне полузащитник сыграл шесть матчей за бело-голубых, в которых отметился двумя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 9 млн евро. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2025 года.
Источник: "Чемпионат"
СМИ: Моро уехал из расположения "Динамо", чтобы завершить переход в "Болонью"
Полузащитник "Динамо" Никола Моро все ближе к переходу в "Болонью".
Фото: РПЛ