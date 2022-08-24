"Абаскаль совершенно не причастен к успехам "Спартака" в начале сезона. Поставь вместо него любого другого тренера, результат был бы тот же. Я еще в начале сезона говорил, что "Спартак", сохранив ключевых легионеров, будет как минимум в тройке", - приводит слова Мостового "РБ Спорт".
Гильермо Абаскаль возглавил "Спартак" в летнее межсезонье, сменив на этом посту итальянца Паоло Ваноли. Напомним, в прошлом сезоне московский клуб финишировал на 10-м месте в чемпионате России и стал победителем Кубка России.
В стартовых 6 турах РПЛ красно-белые под руководством Абаскаля набрали 13 очков. В последнем туре "Спартак" в гостях уступил "Динамо" (0:1). В следующем матче команда Гильермо Абаскаля отправится в Воронеж на матч с "Факелом". Встреча пройдет в субботу, 27 августа. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.
Мостовой: Абаскаль совершенно не причастен к успехам "Спартака". Поставь любого тренера, результат был бы тот же
Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал старт сезона от "Спартака"
Фото: ФК "Спартак"