Накануне появилась информация, что петербуржцы намерены выкупить Коваленко у "Сочи" следующим летом. Также сообщается, что в игроке заинтересовано "Динамо".
"Правда ли, что "Зенит" намерен приобрести Александра Коваленко? Нет", - цитирует Медведева Чемпионат.
Напомним, Коваленко летом подписал контракт с "Сочи". Нынешний сезон он проведет на правах аренды в "Крыльях Советов".
Коваленко - воспитанник "Чертаново". В текущем сезоне Александр Коваленко провел 6 матчей в Российской Премьер-лиге (РПЛ) за "Крылья Советов", на его счету 2 голевые передачи. В общей сложности за самарский клуб Александр сыграл в 18 матчах.
В "Зените" отреагировали на слухи об интересе к Коваленко
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев прокомментировал информацию об интересе петербуржцев к полузащитнику "Сочи" Александру Коваленко, выступающему в "Крыльях Советов" на правах аренды.
Фото: ФК "Крылья Советов"