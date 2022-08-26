- 7 июля я говорил "Не вижу возможностей для включения крымских клубов", а 16 августа "Интеграция неизбежна"? Интеграция футбола - не включение клубов в состав РПЛ прямо сейчас, а именно постепенная интеграция - неизбежна. И мы работаем над этим. Как и крымский футбол не бросить, и в УЕФА остаться? Есть варианты, но я не могу их озвучить. Механизмы обсуждаются и будут обсуждаться. Уверен, что инициативы в конечном итоге будут реализованы, а диалог сохранится. На мой взгляд, это будет правильно. Подразумевает ли интеграция включение Крымского футбольного союза в состав РФС? Рассматриваться будут все варианты, - передает слова Алаева "Чемпионат".
Ранее Крымский футбольный союз обратился в ФНЛ с просьбой разрешить участие клубов Крыма в проводимых этой организацией спортивных соревнованиях. По итогам заседания Президиума ФНЛ было принято решение сформировать рабочую группу, которая на месте проанализирует готовность профессиональных клубов региона к интеграции. Пресс-служба УЕФА отреагировала на это напоминанием о том, что крымским клубам с 2015 года прямо запрещено участие в соревнованиях, проводимых под эгидой РФС, поскольку этот регион является для УЕФА "особой зоной". Ранее, в июле 2022 года, руководитель Российской премьер-лиги Александр Алаев заявлял, что не видит возможностей для немедленного включения клубов Крыма во внутрироссийские соревнования.
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Алаев: интеграция крымского футбола неизбежна. Есть варианты, но я не могу их озвучить
Президент РПЛ Александр Алаев ответил на вопросы об интеграции футбольных клубов Крыма в РФС.
Фото: РФС