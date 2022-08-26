– Будет ли Бальде усилением для "Спартака"? Ну, это зависит от того, в какой форме приедет человек, и какой он сам человек: приедет ли он зарабатывать деньги либо приедет что то доказывать. Не знаю, подписывать иностранца в нынешней ситуации, когда он может просто взять и уехать – так себе удовольствие. Никто не может предугадать, с каким настроением игрок приедет – передаёт слова Ребко "Матч ТВ".
27-летний Кейта Бальде перешёл в московский "Спартак" в качестве свободного агента, контракт с ним рассчитан на три года – до лета 2025 года. До этого сенегальский футболист выступал за "Кальяри", "Сампдорию", "Монако", "Интер" и "Лацио". В "Спартаке" будет играть под девятым номером. После шести туров "Спартак" занимает второе место в таблице Российской премьер-лиги, набрав 13 очков за шесть игр. В седьмом туре команда Гильермо Абаскаля сыграет в Воронеже с местным "Факелом" (27 августа), начало игры – в 17:30 по московскому времени. В восьмом туре красно-белые на своём поле примет "Зенит". Игра состоится 4 сентября, начало встречи – в 20:00 по московскому времени. Прямо сейчас (после шести туров) клуб из Санкт-Петербурга опережает "Спартак" всего на одно очко.
Ребко – о переходе Кейта Бальде в "Спартак": подписывать иностранца в нынешней ситуации – так себе удовольствие
Экс-полузащитник "Спартака" Алексей Ребко прокомментировал трансфер сенегальского форварда Кейта Бальде.
Фото: ФК "Спартак"