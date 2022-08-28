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Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Урал
0 - 4 0 4
ЗенитЗавершен
Локомотив
3 - 1 3 1
Оренбург1 тайм
П1 1.06X 10.5П2 32
Торпедо
17:30
КраснодарНе начат
П1 3.45X 3.5П2 2.16
Ростов
19:45
ЦСКАНе начат
П1 2.85X 3.55П2 2.43

Футбольная национальная лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Рубин
18:00
КАМАЗНе начат
П1 1.47X 4.3П2 6.6

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Вулверхэмптон
16:00
НьюкаслНе начат
П1 2.5X 3.3П2 2.9
Астон Вилла
16:00
Вест ХэмНе начат
П1 2.13X 3.35П2 3.55
Ноттингем Форест
18:30
ТоттенхэмНе начат
П1 6.2X 4.6П2 1.51

Чемпионат Испании. Примера

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Хетафе
18:30
ВильярреалНе начат
П1 5.2X 3.55П2 1.78
Барселона
20:30
ВальядолидНе начат
П1 1.15X 8.8П2 17
Эспаньол
23:00
Реал МадридНе начат
П1 7X 5П2 1.44

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2021/22
Салернитана
19:30
СампдорияНе начат
П1 2.5X 3.25П2 3
Верона
19:30
АталантаНе начат
П1 4.1X 4П2 1.83
Лечче
21:45
ЭмполиНе начат
П1 2.36X 3.45П2 3.05
Фиорентина
21:45
НаполиНе начат
П1 3.5X 3.6П2 2.1

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Кёльн
16:30
ШтутгартНе начат
П1 2.08X 3.7П2 3.45
Вердер
18:30
АйнтрахтНе начат
П1 2.41X 3.6П2 2.9

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Нант
0 - 0 0 0
Тулуза2 тайм
П1 1.01X 13.5П2 110
Ницца
16:00
МарсельНе начат
П1 2.75X 3.4П2 2.55
Труа
16:00
АнжеНе начат
П1 2.39X 3.3П2 3.05
Лорьян
16:00
КлермонНе начат
П1 2.02X 3.4П2 3.8
Брест
16:00
МонпельеНе начат
П1 1.95X 3.6П2 3.9
Реймс
18:05
ЛионНе начат
П1 4.2X 4.1П2 1.79
ПСЖ
21:45
МонакоНе начат
П1 1.24X 7.4П2 11
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Нигматуллин – о Захаряне в "Челси": возможно, его отдадут в бельгийский чемпионат

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин высказался о перспективах Арсена Захаряна после трансфера в "Челси".
Фото: Getty Images
– Абсолютно естественно, что сейчас сразу он не готов играть в таком суперклубе, но приглашение нужно принимать. Аренда после этого трансфера была бы логичным шагом для всех сторон. Можно, конечно, отдать Захаряна сразу в аренду в "Динамо", но это будет неправильно, ведь тогда не будет никакой адаптации к европейскому футболу. А она необходима, ему следует окрепнуть. Возможно, его отдадут в бельгийский чемпионат, например. Подошел бы и Чемпионшип, – передаёт слова Нигматуллина "РБ Спорт".

Ранее агент 19-летнего полузащитника Павел Андреев заявил, что переговоры сторон по трансферу в лондонский "Челси" находятся в финальной стадии. Захарян принял участие в шести играх "Динамо" текущего сезона. Отметился одним голом, двумя результативными передачами, тремя жёлтыми карточками и одной красной. По итогам предыдущего сезона Арсен принял участие в 29 матчах, забил семь голов, отдал шесть результативных передач. Прямо сейчас, по истечении четырёх стартовых игр, "Челси" занимает шестую строчку в турнирной таблице Английской премьер-лиги. В следующих турах лондонский клуб сыграет с "Саутгемптоном" и "Вест Хэмом".


Захарян Динамо Челси Нигматуллин
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