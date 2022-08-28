– Абсолютно естественно, что сейчас сразу он не готов играть в таком суперклубе, но приглашение нужно принимать. Аренда после этого трансфера была бы логичным шагом для всех сторон. Можно, конечно, отдать Захаряна сразу в аренду в "Динамо", но это будет неправильно, ведь тогда не будет никакой адаптации к европейскому футболу. А она необходима, ему следует окрепнуть. Возможно, его отдадут в бельгийский чемпионат, например. Подошел бы и Чемпионшип, – передаёт слова Нигматуллина "РБ Спорт".
Ранее агент 19-летнего полузащитника Павел Андреев заявил, что переговоры сторон по трансферу в лондонский "Челси" находятся в финальной стадии. Захарян принял участие в шести играх "Динамо" текущего сезона. Отметился одним голом, двумя результативными передачами, тремя жёлтыми карточками и одной красной. По итогам предыдущего сезона Арсен принял участие в 29 матчах, забил семь голов, отдал шесть результативных передач. Прямо сейчас, по истечении четырёх стартовых игр, "Челси" занимает шестую строчку в турнирной таблице Английской премьер-лиги. В следующих турах лондонский клуб сыграет с "Саутгемптоном" и "Вест Хэмом".
Нигматуллин – о Захаряне в "Челси": возможно, его отдадут в бельгийский чемпионат
Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин высказался о перспективах Арсена Захаряна после трансфера в "Челси".
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