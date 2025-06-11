Кирьяков заявил, что скептически относится к назначению Лички в ЦСКА

«Динамо» с Личкой рассчитывали на большее. Первый сезон был неплохой, но во втором провалился. У него большие амбиции, задачи. В «Динамо» у Лички был карт-бланш по игрокам, все условия для работы. Но он не справился. Насколько это будет работать в ЦСКА? Я скептически отношусь к его назначению», - цитирует Кирьякова «Чемпионат».
Личка возглавил «Динамо» летом 2023 года. В первый сезон с бело-голубыми чешский специалист занял третье место в турнирной таблице РПЛ. Первого мая 2025-го года стало известно, что Личка покинул пост главного тренера «Динамо».
По итогам сезона-2024/25 московский клуб финишировал на пятой позиции, набрав 56 очков.