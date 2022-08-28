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Полузащитник "Оренбурга" Оганесян: если бы мы забили, игры могла сложиться иначе

Полузащитник "Оренбурга" Степан Оганесян прокомментировал поражение от "Локомотива" в 7-м туре РПЛ (1:5).
Фото: ФК "Оренбург"
"Сложно что?то говорить по игре. Результат известен, он неудовлетворительный для нас. "Локомотив" забил два быстрых гола, реализовал свои моменты. Если бы мы забили, игра могла сложиться иначе. У нас тоже были возможности, одну из них воплотили в гол", - цитирует Оганесяна "Матч ТВ".

"Оренбург" в гостях проиграл "Локомотиву" в матче 7-го тура РПЛ (1:5), пропустив три мяча уже к 19-й минуте встречи. Единственный гол в составе гостей забил Владимир Сычевой.

После этого поражения "Оренбург" остался на 13-м месте в турнирной таблице РПЛ. Команда Марцела Лички набрала 6 очков и опережает "Урал" и "Торпедо", идущие в зоне прямого вылета на 5 зачетных баллов.


Оганесян Оренбург Локомотив
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