"Сложно что?то говорить по игре. Результат известен, он неудовлетворительный для нас. "Локомотив" забил два быстрых гола, реализовал свои моменты. Если бы мы забили, игра могла сложиться иначе. У нас тоже были возможности, одну из них воплотили в гол", - цитирует Оганесяна "Матч ТВ".
"Оренбург" в гостях проиграл "Локомотиву" в матче 7-го тура РПЛ (1:5), пропустив три мяча уже к 19-й минуте встречи. Единственный гол в составе гостей забил Владимир Сычевой.
После этого поражения "Оренбург" остался на 13-м месте в турнирной таблице РПЛ. Команда Марцела Лички набрала 6 очков и опережает "Урал" и "Торпедо", идущие в зоне прямого вылета на 5 зачетных баллов.
Полузащитник "Оренбурга" Оганесян: если бы мы забили, игры могла сложиться иначе
Полузащитник "Оренбурга" Степан Оганесян прокомментировал поражение от "Локомотива" в 7-м туре РПЛ (1:5).
Фото: ФК "Оренбург"