Напомним, что бразилец получил повреждение в матче 4-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) с "Ахматом" (0:0).
По информации источника, участие Клаудиньо в играх с "Факелом" и "Спартаком" исключено.
С воронежским клубом сине-бело-голубые сыграют в среду, 31 августа. Это будет матч 1-го тура группового этапа Кубка России. Против красно-белых подопечные Сергея Семака сыграют в воскресенье, 4 сентября. Матч пройдет в рамках 8-го тура РПЛ.
"Зенит" единолично возглавляет таблицу чемпионата России, набрав в 7 матчах 17 очков.
Источник: Bobsoccer
Агент Клаудиньо: игрок уже в порядке, травма его не беспокоит
Источник: Клаудиньо не сыграет со "Спартаком"
Полузащитник "Зенита" Клаудиньо не сможет помочь команде в ближайших матчах.
Фото: ФК "Зенит"