"Что касается возможного ухода Ежова и Горшкова, расставаться я ни с кем не хочу — мы потеряли достаточно много игроков. Для себя очень трудно ставить такой вопрос. К ребятам всегда привыкаешь и терять кого-то не хочется. Но это часть футбольной жизни. Очень хочется, чтобы до закрытия трансферного окна мы больше никого не потеряли", — цитирует тренера самарцев "Чемпионат".
Ранее в СМИ появилась информация, что "Спартак" направил в "Крылья Советов" запрос о переходе Ежова и Горшкова. Слухи подтвердил генеральный директор столичного коллектива Евгений Мележиков.
Позднее сообщалось, что новое руководство красно-белых заморозило переговоры по подписанию игроков самарской команды.
Горшков сыграл в семи матчах действующего сезона Российской Премьер-лиги и отдал одну голевую передачу. В активе Ежова – 2 забитых мяча и 2 результативных паса в шести встречах национального первенства.
"Это часть футбольной жизни". Осинькин – о потенциальном уходе Ежова и Горшкова в "Спартак"
Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин прокомментировал потенциальный трансфер полузащитника Романа Ежова и защитника Юрия Горшкова в "Спартак".
Фото: ПФК "Крылья Советов"