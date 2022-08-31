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Терюшков не смог гарантировать, что ситуация Писарева в "Химках" не повторится с Гогниевым

Член наблюдательного совета "Химок" Роман Терюшков поделился мнением, может ли со Спартаком Гогниевым повториться ситуация, как с экс-наставником клуба Николаем Писаревым.
Фото: ФК "Алания"
Напомним, Терюшков подтвердил, что Писарев уволен из "Химок" - специалист проработал в подмосковном клубе меньше месяца.

"Возможна ли с Гогниевым такая же ситуация, как с Писаревым? Не могу сейчас что-то предположить, но очень надеемся, что по харизме и качествам Спартак намного ближе к ментальности «Химок» и к идеологии нашего футбола. Надеюсь, такая ситуация не повторится. То, что произошло — команда не восприняла главного тренера", - цитирует Терюшкова "Чемпионат".

"Химки" во второй раз за месяц сменили тренера. Готовил команду к новому сезону Сергей Юран, но он покинул клуб после четырех туров чемпионата России. При этом команда сыграла вничью с "Зенитом" и вышла на 7-е место в турнирной таблице после 4-го тура.


Терюшков Химки Гогниев Писарев
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