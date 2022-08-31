"В "Динамо" говорят, что теперь уже не могут позволить себе подписать Монтеса. Дело в финансовой стороне вопроса. Но переговоры еще идут. Сейчас все зависит только от "Динамо", — приводит слова агента Sport24.
В начале августа появилась информация, что "Динамо" заинтересовано в приобретении Монтеса – переговоры по переходу мексиканского защитника были почти завершены. Позднее сообщалось, что стороны не могут договориться о размере отступных, которые бело-голубые выплатят "Монтеррею".
Монтес вышел на поле в семи матчах начавшегося сезона чемпионата Мексики и не отметился результативными действиями.
"Они уже не могут позволить себе Монтеса". Агент – об интересе "Динамо" к Сесару
Агент Гелу Родригес, представляющий интересы защитника "Монтеррея" Сесара Монтеса, высказался о ходе переговоров клуба с "Динамо" по потенциальному трансферу игрока.
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