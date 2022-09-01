Участие в ней приняли более 400 школьников из Петроградского, Василеостровского и Калининского районов Санкт-Петербурга.
Учащиеся получили уникальную возможность побывать в раздевалке "Зенита", на тренерской скамейке команды и в других секретных помещениях одного из лучших стадионов мира. Профессиональные гиды познакомили ребят с историей стадиона, рассказали о первых футбольных матчах и крупных событиях, проведенных на "Газпром Арене", провели викторину об игроках "Зенита".
Экскурсионные туры прошли в группах по 25 человек. Длительность каждой экскурсии составила 75 минут.
Накануне "Зенит" на "Газпром Арене" обыграл "Факел" (2:0) в матче 1-го тура группового этапа Кубка России. 4 сентября в Москве на "Открытие Банк Арене" петербуржцы встретятся со "Спартаком". Игра 8-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) начнется в 20:00 мск.
Источник: официальный сайт "Зенита"
"Газпром Арена" провела день открытых дверей
1 сентября на "Газпром Арене" состоялась большая экскурсионная программа.
Фото: ФК "Зенит"