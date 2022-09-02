Напомним, Клаудиньо получил повреждение в матче 4-го тура РПЛ против "Ахмата" (0:0). Бразильский полузащитник покинул поле на 60-й минуте встречи. Позже стало известно, что Клаудиньо диагностировали повреждение двуглавой мышцы бедра. Недавно сообщалось, что бразилец вернулся к тренировкам в общей группе.
"Он тренируется в общей группе, но решение будет приниматься накануне. Шанс, что он сыграет со "Спартаком", есть", - приводит слова Медведева Sport24.
Семак рассказал о состоянии Клаудиньо и Кузяева перед матчем со "Спартаком"
Гендиректор "Зенита" рассказал о состоянии Клаудиньо перед матчем со "Спартаком"
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев рассказал о состоянии здоровья полузащитника Клаудиньо перед матчем 8?го тура Российской Премьер?лиги (РПЛ) со "Спартаком".
Фото: ФК "Зенит"