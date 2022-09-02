"Мы просто с ним поздоровались. Мне его представили, о чем мы можем говорить перед игрой в раздевалке? Очень нравится, как "Спартак" играет при нем", - цитирует Романцева "Матч ТВ".
Напомним, Гильермо Абаскаль возглавил "Спартак" в летнее межсезонье, сменив на посту главного тренера Паоло Ваноли. Под руководством нового тренера красно-белые успели провести девять матчей, в которых одержали шесть побед, один раз сыграли вничью и дважды уступили.
После 7 туров "Спартак" занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. В активе команды Абаскаля 16 набранных очков. В ближайшем туре красно-белые на своем поле сыграют с лидером чемпионата "Зенитом". Встреча пройдет в воскресенье, 4 сентября.
Романцев: очень нравится, как "Спартак" играет при Абаскале
Экс-тренер "Спартака" Олег Романцев поделился мнением о работе нынешнего наставника красно-белых Гильермо Абаскаля.
Фото: ФК "Спартак"