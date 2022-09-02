"Я еще до матча разговаривала с Сашей. Что говорила? Это секрет! Спасибо большое за поздравления. Очень приятно. Впереди белая полоса? Я очень надеюсь на это. Поздравляю Сашу", - цитирует Светлану Кокорину "СЭ".
Напомним, сегодня "Арис" официально объявил о переходе Кокорина на правах аренды из "Фиорентины". В этот же день россиянин дебютировал в чемпионате Кипра, выйдя на замену в матче с "Олимпиакосом" из Никосией.
Александр Кокорин последний раз забивал гол, когда еще играл за "Спартак", в 2020 году.
Мама Кокорина: надеюсь, что у Саши впереди белая полоса
Светлана Кокорина, мама форварда "Ариса" Александра Кокорина, прокомментировала его дебютный матч в составе "Ариса".
Фото: ФК "Арис"