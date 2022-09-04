"Да, Пиняев будет в заявке на матч против ЦСКА. Он готовился, тренировался в общей группе. Сможет ли он выйти на поле? Только к тренеру вопрос", - цитирует "СЭ" пресс-службу самарцев.
Напомним, в конце июля полузащитнику "Крыльев Советов" Сергею Пиняеву диагностировали пневмоторакс. Футболист пожаловался на плохое самочувствие во время тренировки, после чего отправился на обследование. В итоге для него было выбрано консервативное лечение, которое не предполагает хирургического вмешательства.
В нынешнем сезоне Пиняев успел провести один матч, в котором не отличался результативными действиями. Всего на его счету 31 матч за самарцев и 4 забитых мяча. В этом году Сергею исполняется 18 лет.
В "Крыльях" сообщили, что Пиняев будет в заявке на матч с ЦСКА
Полузащитник "Крыльев Советов" Сергей Пиняев попадет в заявку на встречу против ЦСКА.
Фото: ПФК "Крылья Советов"