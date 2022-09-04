В новом ролике человек в образе чиновника хоронит в лесу фанатскую атрибутику команд РПЛ. После этого "чиновник" ставит сверху импровизированный памятник с надписью "12-й игрок".
"Осень - финишная прямая перед полным введением Fan ID на всех стадионах РПЛ. А данное видео вполне подойдет в качестве неофициального отчетного материала принятого закона", - гласит подпись под видео.
4 июля в России стартовал процесс оформления Карты болельщика (Fan ID). С начала сезона-2022/23 она будет обязательна для посещения матчей РПЛ на "Екатеринбург Арене", стадионе "Нижний Новгород", "Ростов Арене", "Солидарность Самара Арене" и стадионе "Фишт". До конца года к системе должны подключиться все остальные арены клубов РПЛ.
28 августа "Зенит" впервые провел матч на стадионе, где применяется Fan ID - петербуржцы обыграли в Екатеринбурге "Урал" (4:0). Активных фанатов сине-бело-голубых на этой игре не было.
Фанаты "Зенита" сняли новое видео против Fan ID
Объединение фанатов "Зенита" "Ландскрона" выпустило новый клип, направленный против введения Карты болельщика (Fan ID).
Фото: ФК "Зенит"