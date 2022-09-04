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"Бериша – самый мерзкий игрок в РПЛ". Магкеев раскритиковал работу судейства на матче с "Ахматом"

Защитник "Локомотива" Станислав Магкеев прокомментировал поражение от "Ахмата" в 8-м туре Российской Премьер-лиги.
Фото: ФК "Локомотив"
"У меня большой вопрос к нашим судьям. С Беришей всё понятно, это самый мерзкий игрок, которого я видел в РПЛ", - цитирует футболиста "Матч ТВ".

Столичный коллектив в сегодняшнем поединке оказался слабее "Ахмата" - 1:2. "Локомотив" под руководством Йозефа Циннбауэра добыл победу лишь в двух поединках, при этом проиграв 4 матча и сыграв вничью в трех встречах начавшегося сезона.


Локомотив Магкеев Ахмат
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