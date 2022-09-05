Напомним, Юран был уволен из "Химок" в августе. После его отставки подмосковный клуб проиграл все 5 матчей, разница голов - 3:15. Сейчас "Химки" возглавляет Спартак Гогниев.
"Мне просто очень жалко парней... Иногда просто слезы наворачиваются, когда вижу, что происходит с командой... Что сделали... Печально все это", - цитирует Юрана "СЭ".
Накануне Юран сообщил, что скоро возглавит клуб Российской Премьер-лиги (РПЛ). Сергей Юран возглавлял "СКА-Хабаровск", "Балтику", "Сибирь", "Шинник", а также ереванскую "Мику".
"Химки" в минувшие выходные в гостях проиграли "Оренбургу" (1:3). В таблице РПЛ химчане занимают 13-е место, набрав в 8 матчах 7 очков.
Юран: что сделали с "Химками"... Слезы наворачиваются
Бывший главный тренер "Химок" Сергей Юран прокомментировал результаты команды после его увольнения.
Фото: ФК "Химки"