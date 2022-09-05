"Юран может помочь "Локомотиву" вернуться на высший уровень, на котором мы привыкли видеть московский клуб… Я не знаю, что творится в "Локомотиве". Но то, что в клубе из года в год меняют тренеров, повторяя ошибки "Спартака", — это не есть хорошо", - цитирует ветерана красно-белых "Чемпионат".
Ранее стало известно, что тренерский штаб столичного коллектива покинул Марвин Комппер – причиной назывались неудовлетворительные результаты "железнодорожников" в начале действующего сезона. В СМИ появилась информация о возможности назначения главным тренером "Локомотива" наставника "Крыльев Советов" Игоря Осинькина или Сергея Юрана.
"Локомотив" после восьми туров Российской Премьер-лиги вышел на 9-е место – москвичи одержали победу только в двух матчах чемпионата.
Кавазашвили: "Локомотив" из года в год меняет тренеров, Юран может помочь вернуться на высший уровень
Экс-футболист "Спартака" Анзор Кавазашвили поделился мнением о вероятном назначении Сергея Юрана главным тренером "Локомотива".
Фото: "СЭ"