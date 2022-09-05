- Надо было перебивать? По моему мнению, конечно. Потому что два раза линию переступал? Да. Ну, как судья сказал, это вроде как нарушение правил. Не хотел ли я пробить второй раз? Да я и первый-то не особо хотел. Матч жизни человеку испортили (со смехом, при виде проходящего Бабурина - прим. Rusfootball.info). Бабура молодец вообще, красавец. Я думаю, он доказал сегодня. Но это футбол. Честно говоря, впервые такое видел, - передает слова Комличенко "РБ Спорт".
В рамках 8 тура Российской премьер-лиги "Ростов" победил на выезде московское "Торпедо" со счетом 1:0. Единственный гол был забит на 90+9 минуте с пенальти центральным защитником желто-синих Максимом Осипенко, который реализовал 11-метровый с третьей попытки своей команды: голкипер "автозаводцев" Егор Бабурин отбил удары с "точки" нападающих Егора Голенкова и Николая Комличенко, но в обоих случаях сходил с линии ворот до удара, и главный рефери Ян Бобровский давал указание перебить пенальти. До этого по ходу матча Бабурин отразил 9 ударов в створ своих ворот.
Комличенко о матче "Торпедо" - "Ростов": Бабурин молодец. Матч жизни человеку испортили
Нападающий "Ростова" Николай Комличенко прокомментировал победу своей команды над "Торпедо" в выездном матче 8 тура РПЛ (1:0).
Фото: ФК "Ростов"