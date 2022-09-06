- Я думаю, Монтес не перейдет в "Динамо". Мы больше ничего от клуба не слышали. Переговоры как бы не завершены, но "Динамо" подписали других игроков на место моего клиента и после этого мы больше не разговаривали, - передает слова Родригеса Sport24.
Ранее появлялась информация, что московское "Динамо" ведет переговоры о возможном трансфере 25-летнего центрального защитника мексиканского "Монтеррея" Сесара Монтеса. 1 сентября агент игрока Гелу Родригес сообщал, что руководство "Динамо" считает цену за игрока слишком высокой, но переговоры идут. 30 августа бело-голубые объявили о подписании 21-летнего уругвайского центрального защитника Николаса Маричаля.
"Они уже не могут позволить себе Монтеса". Агент – об интересе "Динамо" к Сесару
Агент Монтеса рассказал о ситуации с переговорами по переходу игрока в "Динамо"
Агент центрального защитника мексиканского "Монтеррея" Сесара Монтеса Гелу Родригес сообщил, что переговоры по возможному трансферу игрока в московское "Динамо" были приостановлены.
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