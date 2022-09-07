"К сожалению, Максименко исправлять ничего не может или не хочет. Это очень жаль. С такой фигурой он должен был играть очень здорово, но, к сожалению, хорошие парни в футбол не играют", - цитирует Кавазашвили "Спорт день за днем".
Напомним, Александр Максименко лишился места в стартовом составе "Спартака" в прошлом сезоне, когда красно-белые с разгромным счетом проиграли "Зениту" (1:7).
В последних матчах Максименко снова вернулся в ворота москвичей из-за травмы Александра Селихова. Максименко провел три матча, в которых пропустил три мяча и один раз оставил свои ворота "сухими".
Кавазашвили: Максименко не может или не хочет ничего исправлять. Хорошие парни не играют в футбол
Ветеран "Спартака" Анзор Кавазашвили поделился мнением о нынешнем голкипере красно-белых Александре Максименко.
Фото: ФК "Спартак"