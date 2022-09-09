"Народная команда России - "Торпедо", а не ваш "Спартак" или "Зенит". Какой, блин, "Спартак" или "Зенит"? Кто это такие - не знаю, для меня "Торпедо" - народный коллектив: простые люди ходили на завод, а потом болели футболом, работали", - цитирует Канчельскиса РБ Спорт.
Несколько лет назад Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос, по результатам которого самой популярной командой стал "Зенит" (13%). Следом расположились два московских клуба - "Спартак" и ЦСКА. Эти команды набрали по 8% в этом опросе.
В таблице РПЛ после 6-ти туров на первом месте идет "Зенит", петербуржцы набрали 20 очков. На 3 балла от сине-бело-голубых отстают ЦСКА и "Краснодар" (по 17 очков). По 16 очков в активе имеют "Динамо" и "Спартак"". В зоне стыковых матчей - "Химки" (7 очков) и "Факел" (4). В зоне прямого вылета - "Торпедо" и "Урал" (по 1 очку).
Канчельскис назвал российскую команду, которую считает народной. Это не "Спартак"
Экс-футболист "Манчестер Юнайтед" и сборной России Андрей Канчельскис считает, что российским народным клубом является "Торпедо".
Фото: РИА Новости