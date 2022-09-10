– Ему нужно стать более стабильным, более уверенным. Топ-5 по нему плачет! Бахтиёр адаптировался к новой позиции моментально, у него и выбора другого не было. Понятно, что есть нюансы, есть куда двигаться, но нужно немного времени, чтобы команда и игроки друг друга прочувствовали. Баха очень дисциплинированный, неуступчивый, хорошо играет в единоборствах. Он не дает себя обыгрывать в обороне и еще участвует в атакующих действиях. Конечно, рассчитываем на него и на других позициях. Когда у нас закончится дефицит центральных защитников, будем рассматривать другие варианты. Хотя я думаю, что ему очень понравилось на новой позиции. Он теперь и обороняется, и атакует, – приводит слова Зайнутдинова "Metaratings".
Бахтиёр Зайнутдинов – воспитанник казахстанского "Тараза". Зимой 2018 года Бахтиёр перешёл оттуда в "Астану", а через год стал игроком "Ростова". За ЦСКА Зайнутдинов выступает с лета 2020 года. В текущем сезоне Российской премьер-лиги Бахтиёр поучаствовал во всех восьми матчах "армейцев", результативными действиями ещё не отмечался, на его счету одна жёлтая карточка. За предыдущий сезон в составе ЦСКА у футболиста 22 игры, три гола и четыре "горчичника". Владимир Федотов был назначен главным тренером "армейцев" летом 2022 года, до этого он возглавлял "Сочи", с которым в прошлом сезоне занял второе место в РПЛ. Перед игрой девятого тура с "Краснодаром" (третье место) ЦСКА идёт на второй строчке в турнирной таблице, отставая от "Зенита" на три очка. ЦСКА и "Краснодар" сыграют друг с другом сегодня, 10 сентября, в 17:30 по московскому времени.
Федотов: Зайнутдинову нужно стать более стабильным, более уверенным. Топ-5 по нему плачет!
Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов оценил игру Бахтиёра Зайнутдинова и высказался об его дальнейших перспективах.
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