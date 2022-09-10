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Терюшков – о ничьей с "Крыльями": в "Химках" виден прогресс, идеология атакующего футбола

Член наблюдательного совета "Химок" Роман Терюшков поделился впечатлениями от матча против "Крыльев Советов".
Фото: ФК "Химки"
"Мы начинаем видеть рисунок игры, которую ставит Спартак Артурович. За всю историю "Химок" никогда не было 64 процента владения мячом. Видели сегодня на поле идеологию атакующего футбола. Понятно, что ничья сегодня — закономерный результат. Прогресс виден в любом случае. Понимаем, что не ошиблись с выбором главного тренера", - цитирует Терюшкова "СЭ".

"Химки" в рамках девятого тура Российской Премьер-лиги принимали на своем поле самарские "Крылья Советов". Встреча завершилась безголевой ничьей – 0:0.

Подмосковный коллектив набрал 8 очков в 9-ти матчах национального чемпионата и занимает 13-е место в турнирной таблице. 13 сентября химчане в рамках второго раунда группового этапа Кубка России в гостях сыграют с "Пари Нижним Новгородом", поединок начнется в 15:00 мск.


Химки Терюшков Гогниев Крылья Советов
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