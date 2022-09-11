- Сколько после матча с "Торпедо" мы добирались до Ростова? 14 часов, ехали автобусом. Вся команда в одном автобусе? В трех. Как состояние автодорог и ЖД-сообщения по России? Всё более-менее. По ЖД-транспорту, правда, есть проблемы в летний период отпусков - чтобы прицепить дополнительный вагон. И для футболистов с точки зрения восстановления это все-таки не очень удобно, - передает слова Карпина "РБ Спорт".
С 24 февраля 2022 года по настоящее время аэропорты 11 городов юго-западной части Российской Федерации закрыты для приема гражданских рейсов, в том числе аэропорт Платов Ростова-на-Дону. В связи с этим "Ростов" отправляется на гостевые матчи и возвращается с них железнодорожным транспортом или на автобусе, либо выезжая в близлежащие города с работающими аэровокзалами. Аналогичным образом приходится путешествовать "Краснодару" и воронежскому "Факелу", а также командам, приезжающим к этим трем клубам на выездные встречи.
Карпин рассказал, как долго "Ростов" добирался домой после победы над "Торпедо"
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин ответил на вопрос о длительности возвращения в Ростов-на-Дону после выездного матча 8 тура РПЛ с "Торпедо" (1:0) в Химках.
Фото: ФК "Ростов"