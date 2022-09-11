– Рад победе, хорошая игра. Больше болельщиков было, это радует. 10 000 человек посещаемость? Когда я играл здесь за другие команды, получал большое удовольствие от количества болельщиков. Я ждал того же, когда переходил сюда. Немного расстроен. Попадание в расширенный список? Это всегда мотивация, но пока поздравлять рано, это всего лишь расширенный список. Конфликт с Соболевым в конце матча? Да ничего, потолкались, все нормально. Комментировать не хочу, – приводит слова Уткина "РБ Спорт".
Игра между "Ростовом" и "Спартаком" закрывала девятый тур Российской премьер-лиги и закончилась победой подопечных Валерия Карпина со счётом 4:2. Даниил Уткин забил один из голов и отдал голевую передачу на Николая Комличенко. Провёл на поле весь матч и получил жёлтую карточку за тот самый конфликт с Александром Соболевым в самом конце встречи. Форвард "Спартака" также отыграл все 90 минут, забил гол, получил "горчичник". По итогам нового тура "Спартак" – пятый, "Ростов" – третий. У одних в следующем туре "Локомотив", у вторых – "Крылья Советов".
Уткин отказался комментировать конфликт с Соболевым во время матча
Полузащитник "Ростова" Даниил Уткин подвёл итоги матча со "Спартаком" (4:2) и ответил на вопрос о конфликте с Александром Соболевым.
Фото: ТАСС