– Мог бы Фёдор Чалов продолжить свою карьеру в Англии? Да. Он хороший игрок, у него есть эти качества. Думаю, он смог бы там продолжить карьеру. Является ли Акинфеев одним из лучших вратарей в мире? Да! А в России лучший! Он удивительный! Думаю, он мог бы играть в топ-клубе Европы! "Реал Мадрид"? Да, он смог бы там играть. Он живая – легенда и топовый игрок лично для меня, – приводит слова Медины "РБ Спорт".
Последняя игра ЦСКА прошла в рамках девятого тура Российской премьер-лиги, против "Краснодара". "Армейцы" обыграли краснодарский клуб дома со счётом 4:1. Три из четырёх голов ЦСКА были забиты с пенальти – их исполняли Хорхе Карраскаль, Фёдор Чалов и Хесус Медина. Четвёртый гол "армейцев" забил Адольфо Гайч с передачи Ивана Облякова. Единственный гол "Краснодара" забил левый защитник Кристиан Рамирес. По итогам девяти сыгранных туров ЦСКА идёт на втором месте в турнирной таблице.
Хесус Медина: Чалов мог бы играть в Англии, а Акинфеев – в "Реале"
Полузащитник ЦСКА Хесус Медина оценил игру партнёров по команде – Фёдора Чалова и Игоря Акинфеева.
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