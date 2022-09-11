Гурцкая: К Сперцяну интерес из Европы есть уже сейчас, а Сафонов перерос РПЛ

Футбольный агент Тимур Гурцкая высказался об игроках "Краснодара" Эдуарде Сперцяне и Матвее Сафонове и оценил их перспективы в европейских топ-лигах.

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И Сперцян, и Сафонов (капитан команды) являются ключевыми и основными игроками нынешнего "Краснодара". За девять туров РПЛ у Эдуарда семь голов и две результативных передачи, а Матвей является одним из лучших голкиперов чемпионата и основным вратарём – К Сперцяну интерес из Европы есть уже сейчас. Но просто так лишь бы продать – Галицкий не отпустит. Сафонов – нереальный топ, который перерос РПЛ. Готов играть в любой топ лиге, – передаёт слова Гурцкая "Чемпионат" И Сперцян, и Сафонов (капитан команды) являются ключевыми и основными игроками нынешнего "Краснодара". За девять туров РПЛ у Эдуарда семь голов и две результативных передачи, а Матвей является одним из лучших голкиперов чемпионата и основным вратарём сборной России . Сперцян выступает за национальную команду Армении.