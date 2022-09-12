"Эта победа, которую мы заслуживали по сегодняшней игре. Двигаемся дальше.
Задача у команды? Сохранить место в РПЛ. Этот состав, думаю, на это способен", - цитирует Котова РИА Новости.
Победа над "Локомотивом" стала первой для "Факела" в текущем сезоне чемпионата России. Воронежский клуб занимает в таблице РПЛ 14-е место, набрав в 9 матчах 7 очков.
Свой следующий матч "Факел" проведет 15 сентября против "Спартака" в гостях. Встреча пройдет в рамках 2-го тура группового этапа Кубка России.
В Факеле" оценили шансы команды сохранить прописку в РПЛ
Спортивный директор "Факела" Кирилл Котов высказался после победы воронежцев над "Локомотивом" (2:0) в матче 9-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).
Фото: ФК "Факел"