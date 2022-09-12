По ходу сезона "Химки" уже дважды поменяли главного тренера: сначала Сергея Юрана сменил Николай Писарев, а затем уже вместо Писарева пришел Спартак Гогниев.
"Химки" существуют для экспериментов над футболом. Либо они хотят создать комедийное реалити-шоу, которое будет развлекать народ и отвлекать его от проблем. Поэтому именно в "Химках" появился Роман Терюшков, а не в Самаре, Ростове или Оренбурге.
"Химки" - "Кривое зеркало", а Терюшков - Петросян", - сказал Гурцкая.
В минувшие выходные "Химки" прервали 5-матчевую серию поражений после ухода Юрана - подмосковный клуб сыграл вничью с "Химками" (0:0). В таблице Российской Премьер-лиги (РПЛ) химчане занимают 13-е место, набрав в 8 матчах 8 очков.
Свой следующий матч "Химки" проведут завтра, 13 сентября. В гостях подопечные Гогниева сыграют с "Пари НН". Стартовый свисток в этой игре прозвучит в 15:00 мск.
Источник: Чемпионат
Гурцкая: "Химки" - это "Кривое зеркало", а Терюшков - Петросян
Футбольный агент Тимур Гурцкая поделился мнением о происходящем в "Химках".
Фото: РИА Новости