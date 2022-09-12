"Сколько лет в "Спартаке" происходит одно и то же, а они все довольствуются тем, что есть. Все только говорят: чемпионы, чемпионство. Команда, которая борется за чемпионство, не пропускает по четыре гола… В "Спартаке" бардак творится… Как я и говорил, перед началом сезона "Спартак" будет бороться за 4-5-е место", — цитирует Канчельскиса Metaratings.
"Спартак" в минувшие выходные потерпел второе поражение подряд – в 8-м туре чемпионата России подопечные Гильермо Абаскаля уступили "Зениту", а в рамках 9-го тура оказались слабее "Ростова". Красно-белые набрали 16 очков и занимают 5-е место в таблице национального первенства.
18 сентября "Спартак" в московском дерби сойдется с "Локомотивом" - встреча начнется в 19:00 по столичному времени.
Канчельскис – о "Спартаке": все только говорят о чемпионстве, но в клубе бардак творится
Экс-футболист сборной России Андрей Канчельскис высказался о перспективах "Спартака" в Российской Премьер-лиге.
Фото: РИА Новости