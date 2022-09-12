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Хаджи: Джикия вообще не защитник. Он постоянно бегает вперед

Бывший администратор "Спартака" Александр Хаджи поделился мнением о защитнике красно-белых Георгии Джикии.
Фото: ФК "Спартак"
"Джикия вообще не защитник - он просто лидер по своей натуре. Он постоянно бегает вперед. Куда ты лезешь? Ты защитник. В конце, когда гол забивали, он опоздал. Что тебе там делать? Тренер не видит? Просто потерял позицию, и такие промашки постоянно", - сказал Хаджи.

Накануне "Спартак" проиграл "Ростову" (2:4) в гостевом матче 9-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ). В таблице чемпионата России красно-белые занимают 5-е место, имея в своем активе 16 очков.

Защитник Георгий Джикия в текущем сезоне провел 9 матчей за "Спартак" во всех турнирах, на его счету 1 голевая передача.

В четверг, 15 сентября, столичный клуб на своем поле встретится с "Факелом" в рамках 2-го тура группового этапа Кубка России.

Источник: Чемпионат


Хаджи Джикия Спартак
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