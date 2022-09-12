Ранее Шалимов в интервью Youtube-каналу "Это футбол, брат" назвал Рыкова "специфическим парнем". Также тренер признался, что был вынужден выгнать 34-летнего футболиста из команды.
"Вся команда была рада, что Шалимов ушел из "Урала". У меня авторитета в команде было намного больше. Я мог высказывать свое мнение. А он этого боялся. Человеку не нравится эта правда. И он хочет как-то оправдаться. Шалимов просто самовлюбленный человек. У него всегда было так: проигрывает команда, а выигрывает всегда он", - цитирует Рыкова "СЭ".
8 августа Игорь Шалимов покинул пост главного тренера "Урала" после 4-х сыгранных туров РПЛ в сезоне-2022/23. Екатеринбургский клуб не набрал ни одного очка, забил всего 1 мяч, а пропустил 10.
Сейчас "Урал" возглавляет Виктор Гончаренко. Вчера "шмели" на своем поле победили "Торпедо" (2:0). В турнирной таблице Российской Премьер-лиги (РПЛ) после 9-ти туров "Урал" занимает предпоследнее, 15-е, место. В активе екатеринбуржцев 4 очка.
14 сентября "Урал" в гостях сыграет против ЦСКА в рамках 2-го тура Кубка России.
Рыков: вся команда была рада, что Шалимов ушел из "Урала"
Бывший защитник "Урала" Владимир Рыков ответил на критику экс-наставника екатеринбуржцев Игоря Шалимова.
Фото: ФК "Урал"