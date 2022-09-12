- Последний серьезный интерес был зимой 2021 года. Мне позвонили: "Тебя хочет "Шальке". Не хочешь поехать помочь?" Сначала не понял - почему "помочь"? Открыл таблицу Бундеслиги - ищу "Шальке" вверху: в Лиге чемпионов же регулярно играли. А они, оказывается, на последнем месте. Даже думать не стал - отказался. "Шальке" в тот год вылетел во Вторую Бундеслигу. Я мог легко уехать. Но зачем дергаться, когда ты играешь в "Локомотиве", стабильно борешься за чемпионство и берешь трофеи? Не видел смысла что-то менять, - передает слова Игнатьева Sport24.
35-летний полузащитник Владислав Игнатьев в период с января 2010 года по июль 2012 года, а также с февраля 2016 года по июль 2021 года выступал за московский "Локомотив". В составе "железнодорожников" Игнатьев выиграл золотые медали чемпионата России в сезоне-2017/2018, а также трижды стал обладателем национального Кубка - в 2017, 2019 и 2021 годах. Летом 2021 года "Локомотив" не стал продлевать контракт с футболистом и он ушел на правах свободного агента в казанский "Рубин", который покинул летом 2022 года, сейчас Владислав находится без клуба. Немецкий "Шальке" после вылета вернулся в первую Бундеслигу и в 6 стартовых матчах текущего сезона набрал 6 очков, находясь на 12 месте. "Локомотив" с 9 очками в 9 матчах РПЛ занимает 11 строчку в турнирной таблице чемпионата России.
В. Игнатьев: я мог уехать в "Шальке". Но зачем, если в "Локомотиве" стабильно борешься за чемпионство и берешь трофеи?
Экс-полузащитник "Локомотива" Владислав Игнатьев рассказал, почему не стал переходить в 2021 году в немецкий "Шальке".
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