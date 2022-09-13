– Думаю, Артём не подошел бы под наш стиль сейчас. Тренер пытается играть низом, а на Дзюбу с его ростом надо закидывать верхом. Кокорин? Думаю, подошел бы. Но это одни из лучших игроков в России. Кокорин был футболистом высочайшего уровня. Сейчас я не видел, как он играет. Но даже по играм в "Сочи" он был в хорошей форме, – приводит слова Адамова "РБ Спорт".
В конце предыдущего сезона у Артёма Дзюбы закончился контракт с "Зенитом". Летом 2022 года он активно искал новую команду и перешёл в турецкий клуб "Адана Демирспор". Александр Кокорин в самом конце летнего трансферного окна перешёл на правах аренды из итальянской "Фиорентины" в кипрский "Арис". Оба уже дебютировали за свои новые команды. Дзюба забил гол в дебютной игре, а Кокорин в своем дебютном матче отдал голевую передачу.
Денис Адамов: Дзюба не подошел бы под стиль "Сочи"
Голкипер "Сочи" Денис Адамов сравнил Александра Кокорина и Артёма Дзюбы в качестве потенциальных форвардов для клуба.
Фото: ФК "Сочи"