Английский клуб на полгода задержал транш за годовую аренду опорника. За аренду донскому клубу полагалась сумма в 2 млн евро.
По информации источника, "Ростов" выиграл суд - ФИФА признала задержку неуважительной причиной. Теперь у "канареек" есть 45 дней, чтобы исполнить решение.
Если "Норвич" не уложится в срок, на английский клуб будут наложены санкции, например, англичанам могут запретить регистрировать новичков.
Полузащитник Матиас Норманн выступал на правах аренды в "Норвиче" в прошлом сезоне. На прошлой неделе стало известно, что норвежец до конца сезона арендован московским "Динамо".
В "Ростов" Норманн перешел в 2019 году. Контракт 26-летнего футболиста с донским клубом рассчитан до лета 2024 года.
Источник: Sports.ru
"Ростов" выиграл суд у "Норвича" по делу об аренде Норманна
"Ростов" выиграл суд в ФИФА у "Норвича", который задержал оплату аренды норвежского полузащитника Матиаса Норманна.
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