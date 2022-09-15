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"Ростов" выиграл суд у "Норвича" по делу об аренде Норманна

"Ростов" выиграл суд в ФИФА у "Норвича", который задержал оплату аренды норвежского полузащитника Матиаса Норманна.
Фото: Getty Images
Английский клуб на полгода задержал транш за годовую аренду опорника. За аренду донскому клубу полагалась сумма в 2 млн евро.

По информации источника, "Ростов" выиграл суд - ФИФА признала задержку неуважительной причиной. Теперь у "канареек" есть 45 дней, чтобы исполнить решение.

Если "Норвич" не уложится в срок, на английский клуб будут наложены санкции, например, англичанам могут запретить регистрировать новичков.

Полузащитник Матиас Норманн выступал на правах аренды в "Норвиче" в прошлом сезоне. На прошлой неделе стало известно, что норвежец до конца сезона арендован московским "Динамо".

В "Ростов" Норманн перешел в 2019 году. Контракт 26-летнего футболиста с донским клубом рассчитан до лета 2024 года.

Источник: Sports.ru


Ростов Норманн Норвич ФИФА
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