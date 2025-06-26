Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов. Трудовое соглашение с форвардом будет рассчитано до 2028 года. Агент Сергеева улаживает последние детали контракта футболиста с «бело-голубыми».
Отмечается, что «Спартак» предлагал нападающему контракт на три года с зарплатой в 1,5 млн евро за сезон.
В сезоне-2024/2025 Сергеев принял участие в 25 матчах за «Крылья Советов» во всех турнирах, забив девять голов. Также на его счету две результативные передачи.
Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 30-летнего нападающего в 2,9 млн евро.
Журналист Карпов: оклад Сергеева в "Динамо" составит 1,2 млн евро в год
Форвард «Крыльев Советов» Иван Сергеев близок к переходу в «Динамо». Его заработная плата в московском клубе составит 1,2 млн евро в год.
Фото: ФК "Крылья Советов"