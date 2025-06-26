«Мне кажется, РПЛ ничего не теряет с уходом Пьянича. Да, в составе ЦСКА был такой футболист. По техническим качествам и пониманию игры Пьянич - суперзвезда, но по многим показателям это игрок вчерашнего дня. С этим ничего не сделаешь - жизнь идёт вперёд. Это не игрок, который укрепляет и усиливает команду», - цитирует Непомнящего «Чемпионат».
Вчера, 25 июня, ЦСКА объявил об уходе Пьянича.
В минувшем сезоне боснийский полузащитник принял участие в 25 матчах за ЦСКА во всех турнирах, отметившись тремя результативными передачами.
Вместе с ЦСКА Пьянич выиграл Кубок России, а также завоевал бронзовые медали чемпионата страны.
Непомнящий - о Пьяниче: мне кажется, РПЛ ничего не теряет с его уходом
Российский тренер Валерий Непомнящий прокомментировал уход полузащитника Миралема Пьянича из ЦСКА.
Фото: ПФК ЦСКА