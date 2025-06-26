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Непомнящий - о Пьяниче: мне кажется, РПЛ ничего не теряет с его уходом

Российский тренер Валерий Непомнящий прокомментировал уход полузащитника Миралема Пьянича из ЦСКА.
Фото: ПФК ЦСКА
«Мне кажется, РПЛ ничего не теряет с уходом Пьянича. Да, в составе ЦСКА был такой футболист. По техническим качествам и пониманию игры Пьянич - суперзвезда, но по многим показателям это игрок вчерашнего дня. С этим ничего не сделаешь - жизнь идёт вперёд. Это не игрок, который укрепляет и усиливает команду», - цитирует Непомнящего «Чемпионат».

Вчера, 25 июня, ЦСКА объявил об уходе Пьянича.

В минувшем сезоне боснийский полузащитник принял участие в 25 матчах за ЦСКА во всех турнирах, отметившись тремя результативными передачами.

Вместе с ЦСКА Пьянич выиграл Кубок России, а также завоевал бронзовые медали чемпионата страны.

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